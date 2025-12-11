Эксперт по ИИ Титов предложил использовать определенный алгоритм для подбора подарка нейросетью

В преддверии новогодних праздников многие испытывают тревогу по поводу выбора подарков для близких. Руководитель отдела управления качеством и внедрения искусственного интеллекта компании «АКФИКС-РУС» Дмитрий Титов рассказал « Известиям », как современные технологии могут помочь решить эту проблему.

По его словам, ИИ меняет подход к выбору подарков. Чтобы получить ценные предложения от нейросетей, необходимо следовать алгоритму: описать человека, контекст и бюджет. Это позволит ассистенту лучше понять задачу и выдать персонализированные идеи.

«Большинство людей используют ИИ неправильно. Они пишут: „Посоветуй подарок маме“ — и получают общие рекомендации вроде „духи или сертификат в спа“», — отметил эксперт.

Титов подчеркнул, что у ИИ есть ограничения: он не заменит личные эмоции и не знает уникальных историй из жизни человека. В таких случаях важны интуиция и участие дарителя.