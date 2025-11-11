Эксперт по ИИ Никитин предложил проводить нейроанализ переписок для улучшения состояния сотрудников

Основатель WMT AI и эксперт по искусственному интеллекту Игорь Никитин в беседе с NEWS.ru рассказал о преимуществах нейроанализа переписок для оптимизации коммуникационных процессов.

По его мнению, человеческая энергия — ключевой стратегический ресурс, а соответствующий подход позволит улучшить состояние сотрудников.

«Подключаясь к встречам и перепискам, нейросистемы слышат не только содержание, но и состояние: кто исчез из разговора, хотя формально присутствует, где обсуждение превращается в оборону, где разговор идет кругами без финального действия», — отметил специалист.

Как пояснил Никитин, технология не составляет «рейтинги вовлеченности», а предлагает менять ритуалы взаимодействия, например уменьшать состав группы.