Эксперт по ИИ Кадыров рассказал, что дипфейки часто можно определить по низкому качеству

Широкое распространение дипфейков становится серьезной проблемой, однако есть возможность проверять информацию. Об этом ИА НСН рассказал эксперт в области создания и продвижения продуктов ИИ Родион Кадыров.

По его словам, развитие нейросетей требует постоянной проверки факты. Только внимание к деталям позволит человеку отличить реальный контент от дипфейка.

«Будьте внимательны к качеству контента, обращайте внимание на детали — дипфейки нередко обладают более низким качеством, нежели оригинальный контент», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что сейчас есть и специальные программы, которые называются детекторами дипфейков. С помощью них можно проверить сомнительный контент.

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