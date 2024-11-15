Эксперт по ИИ Горный: профессии водителя и курьера могут оказаться под угрозой из-за нейросетей
Сооснователь академии искусственного интеллекта AiAcademy Александр Горный назвал реальным будущим замену человека на ИИ. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По мнению эксперта, через несколько лет станет меньше вариантов при выборе профессии. Немногие из низкоквалифицированных работ останутся.
«Самый яркий пример — водители. За 10 лет автопилот поедет, и водителей будет нужно существенно меньше. За 10 лет мы привыкнем к тому, что курьер — это не человек, а какая-то машинка, которая ездит, и все нынешнее адское количество курьеров куда-то денется», — считает специалист.
Он также предположил, что в ближайшие годы произойдет автоматизация промышленного производства. Кроме того, на роботов могут заменить врачей с низким уровнем знаний.