Эксперт по ИИ Горный: профессии водителя и курьера могут оказаться под угрозой из-за нейросетей

По мнению эксперта, через несколько лет станет меньше вариантов при выборе профессии. Немногие из низкоквалифицированных работ останутся.

«Самый яркий пример — водители. За 10 лет автопилот поедет, и водителей будет нужно существенно меньше. За 10 лет мы привыкнем к тому, что курьер — это не человек, а какая-то машинка, которая ездит, и все нынешнее адское количество курьеров куда-то денется», — считает специалист.

Он также предположил, что в ближайшие годы произойдет автоматизация промышленного производства. Кроме того, на роботов могут заменить врачей с низким уровнем знаний.