Эксперт по фитнесу Халимов сообщил, что синяк после массажа не образует состава административного правонарушения

Многие люди ходят на массаж, чтобы расслабиться и снять напряжение. Однако иногда после сеанса на коже появляются синяки. О том, кто несет за это ответственность, рассказал Life.ru эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов.

По словам специалиста, синяк после массажа, как правило, не образует состава уголовного или административного правонарушения. Согласно приказу Минздрава России № 172н, ссадины и кровоподтеки без кратковременного расстройства здоровья или стойкой утраты трудоспособности не причиняют вреда здоровью.

Однако риски возникают в гражданско-правовой сфере. Согласно закону РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей», услуга должна быть безопасной, а исполнитель отвечает за ее недостатки. В соответствии со статьей 1095 ГК РФ, вред, причиненный некачественной услугой, подлежит полному возмещению.

«Бремя доказывания того, что вреда не было либо он возник без вины исполнителя, лежит на самом исполнителе», — добавил специалист.

Даже просьба клиента «сделайте посильнее» не освобождает специалиста от ответственности, поскольку именно он обязан контролировать интенсивность воздействия и состояние тканей.

Кроме того, Халимов призвал различать виды массажа. Лечебный массаж относится к медицинской деятельности и требует лицензии. Расслабляющий и эстетический выполняются без нее. Если под вывеской СПА фактически идет лечебная процедура без лицензии и появляется травма, риски мастера резко возрастают.