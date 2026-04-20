Эксперт по финансам Трепольский предупредил, что разглашение данных работодателя может привести к серьезным последствиям

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский предупредил читателей «Газеты.Ru» , что разглашение данных работодателя может стать причиной не только увольнения, но и судебных исков, штрафов, а в некоторых случаях даже уголовного преследования.

Трепольский указал на распространенные ошибки, которые могут привести к нарушению соглашения о конфиденциальности. Среди них — отправка рабочих документов в личные мессенджеры или на личную электронную почту, использование открытых сервисов искусственного интеллекта для обработки конфиденциальных данных компании и публикация реальных цифр, графиков или названий клиентов в портфолио без согласования.

Бизнес-эксперт отметил, что компании стали более строго относиться к защите внутренних данных, включая клиентские базы, финансовые планы, условия сделок, алгоритмы, исходный код и другие сведения, имеющие коммерческую ценность. Увольнение за разглашение охраняемой законом тайны предусмотрено Трудовым кодексом РФ. Если компания докажет прямой материальный ущерб от утечки данных, она может попытаться взыскать убытки через суд.

Трепольский подчеркнул, что для подрядчиков, самозанятых и индивидуальных предпринимателей риски также высоки, так как их ответственность часто рассматривается в гражданско-правовом аспекте. Уголовная ответственность за незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, установлена статьей 183 УК РФ.