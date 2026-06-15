Эксперт по этикету объяснила, что надеть на выпускной и чего категорически избегать

Выпускной вечер требует сбалансированного наряда без эпатажа, а родителям стоит выглядеть презентабельно и гармонично. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова накануне выпускных, которые в российских школах пройдут 27 июня.

По словам Барановой, выпускной — это торжественная академическая церемония, а не неформальная вечеринка, поэтому наряды должны соответствовать требованиям приличия. Девушкам эксперт не рекомендовала выбирать пышные белые платья в пол, глубокие декольте, экстремальное мини и прозрачные вставки.

«Этикет требует баланса: если у платья открыта спина, то передняя часть должна быть максимально лаконичной, а при высоком разрезе на юбке крайне нежелателен броский или открытый лиф», — объяснила Баранова.

Юношам она посоветовала сочетание брюк с блейзером и белой рубашкой. Родителям эксперт рекомендовала придерживаться сдержанной элегантности — мамам избегать нарядов, которые визуально конкурируют с образами дочерей, отцам выбрать классический костюм.

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