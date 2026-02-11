Эксперт по этикету Николаева посоветовала дарить на 14 февраля символические подарки

Консультант по деловому протоколу Татьяна Николаева в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделилась советами по выбору подарков на День святого Валентина.

Она подчеркнула, что презенты в этот день должны быть символическими и выражать чувства, а не являться капитальными вложениями.

«Подойдет все: от кружки до всевозможных открыток. Необязательно брать кредит, чтобы подарить подарок на этот праздник», — отметила эксперт.

По словам Николаевой, главное — выразить свои эмоции через подарок.