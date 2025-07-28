Эксперт по этикету Коломацкая призвала выбирать спокойные тона для образа на свадьбу друзей

«Вы на празднике не для того, чтобы себя показать, какие вы классные, какие вы замечательные, как шикарно вы выглядите, и переплюнуть всех вокруг», — предупредила специалист.

По ее словам, одежда должна подходить к тематике торжества. Белый наряд уместен только для невесты. Коломацкая призвала гостей отдать предпочтение спокойным тонам, чтобы не отвлекать внимание от главной пары. Кроме того, эксперт подчеркнула важность поддержки молодоженов на свадьбе.