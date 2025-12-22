Эксперт по этикету Коломацкая посоветовала согласовать украшение рабочего стола с коллегами

Эксперт по этикету Надежда Коломацкая поделилась с Life.ru рекомендациями по украшению рабочего места к новогодним праздникам.

Она подчеркнула, что важно согласовать украшения с коллегами и руководством, чтобы создать единый стиль и избежать конфликтов.

«Фраза „Я собираюсь немного украсить свой стол к Новому году, не будет ли тебе что-то мешать?“ позволит проявить уважение к вашим коллегам и показать, что вы думаете не только о себе, но и об их комфорте», — пояснила специалист.

Коломацкая рекомендовала избегать музыкальных и издающих звуки украшений. При выборе гирлянд следует обращать внимание на изделия с мягким светом без мерцания.