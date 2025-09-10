Эксперт по этикету Дьякевнич отметила, что в России нет закона, обязывающего уступать место в общественном транспорте

В общественном транспорте периодически возникают споры о том, кто кому должен уступать место. Эти вопросы могут привести к конфликтам. Чтобы разобраться, Тульская Служба Новостей обратилась к эксперту по этикету, сооснователю культурно-образовательного проекта «Теплые встречи» Анне Дьякевнич.

С юридической точки зрения в России нет закона, который бы обязывал уступать место, пояснила специалист. Однако существуют устоявшиеся принципы поведения, основанные на взаимном уважении. Традиционно молодые люди уступают место старшим, а мужчины — женщинам. Также принято уступать место беременным, инвалидам и родителям с маленькими детьми.

По словам Дьякевнич, главное — сохранять вежливость и чуткость. Нужно помнить о том, что у каждого человека могут быть свои обстоятельства, не всегда видимые со стороны.

За рубежом представления о том, кто и кому должен уступать место, могут отличаться от российских. Например, в Японии некоторые граждане носят специальные значки, сигнализирующие о необходимости уступить место. В Европе уступать место женщинам не принято, так как это может быть воспринято как подчеркивание их слабости.