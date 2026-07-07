Эксперт по этикету Богачева рекомендовала отказаться от «поцелуев в щеку» в деловой среде

Эксперт по этикету Екатерина Богачева поделилась советами относительно деловых коммуникаций. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

По словам специалиста, «поцелуи в щеку» уместны лишь в дружеской атмосфере.

«Есть так называемое понятие социального поцелуя — это поцелуй щека к щеке, когда мы прикасаемся щекой к щеке другого человека и просто целуем воздух», — объяснила эксперт.

Она подчеркнула, что в деловой среде подобные жесты неприемлемы и могут быть восприняты как нарушение профессиональных границ.