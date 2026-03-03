Эксперт по этикету Богачева рассказала, можно ли женщинам дарить подарки друг другу на 8 Марта

Многие женщины задаются вопросом: нужно ли дарить подарок подруге, коллеге или сестре на 8 Марта? На этот вопрос ответила эксперт по этикету Екатерина Богачева в интервью для Life.ru .

По словам Богачевой, в этикете нет запрета на подарки от одной дамы другой по случаю 8 Марта.

«Если мы исходим изначально из истории праздника, если это праздник трудящихся женщин, то, наверное, женская поддержка друг другу возможна», — говорит она. Эксперт считает, что подарки могут быть небольшим знаком внимания, например, сладостями или книгой.

Богачева отметила, что в деловом этикете нет разделения на мужчин и женщин. Однако в России сложилась национальная особенность, когда мужчины даже в офисе могут выражать восхищение дамами.

Кроме того, к 8 Марта в России может вырасти стоимость тюльпанов на 15–20%. Повышение цен на букеты связано с высоким спросом, сезонностью и дополнительными расходами магазинов.