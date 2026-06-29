Эксперт по этикету Богачева рассказала, что фото в купальнике на аватарке не подходят для учителей

Смена аватарки перед отпуском — распространенная практика. Однако некоторые фотографии могут испортить деловую репутацию. Эксперт по этикету Екатерина Богачева поделилась с Life.ru советами, как правильно выбрать отпускную аватарку.

По словам эксперта, изображение не должно быть пошлым или содержать двусмысленные и оскорбительные элементы. Например, фото в купальнике может быть неуместным для учителей и других специалистов, чья репутация важна для профессиональной деятельности. Богачева подчеркнула, что цифровой след остается надолго, и безобидное сейчас фото может стать проблемой в будущем.

Компании могут помочь сотрудникам избежать подобных ситуаций, предоставляя набор готовых изображений с элементами бренда или персонажами. Это не только обеспечивает безопасность персонала, но и служит скрытой рекламой.

Эксперт также напомнила о правиле цифрового тона: если у собеседника отпускная аватарка, не стоит ему звонить, кроме случаев форс-мажора. В таких ситуациях лучше обратиться на корпоративную почту, где автоответчик предоставит контакты заменяющего коллеги.