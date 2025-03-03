Эксперт по этикету Богачева: не стоит дарить коллегам парфюмерные наборы

Екатерина Богачева, эксперт по этикету, поделилась своими идеями касательно поздравлений коллег-женщин с 8 Марта. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Специалист посоветовала организовать в честь праздника креативный номер. Творческий порыв станет отличным дополнением к презенту в виде цветов.

«Если мы говорим о коллективе, можно же придумать подарок, не связанный с физическим воплощением, с какими-то вещами. Это может быть коллективное чтение стихов, исполнение песен», — пояснила Богачева.

Она подчеркнула, что предметы личной гигиены и парфюмерные наборы лучше исключить из списка подарков, поскольку они не соответствуют нормам делового этикета.