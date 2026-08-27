Эксперт по этикету Баранова: при выборе букета учителю учитывают его характер

Впереди День знаний, а это значит, что родителям пора задуматься о цветах для учителя. Какой букет будет уместен в данном контексте, 360.ru рассказала эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова.

В последнее время набирает популярность идея с одним цветком от каждого ученика класса. В итоге у педагога собирается единый и гармоничный букет. Однако в этом вопросе важно не перестараться.

«Если все принесут по одной алой розе, например, то соберется большой и страстный букет алых роз, которые традиционно не принято дарить учителям. Композиция более уместна, когда человек признается в любви близкому. А вот осенние цветы — это логичный ход. Например, подсолнухи или гладиолусы», — объяснила Баранова.

Чтобы не было хаоса и в итоге получилась единая композиция, можно заказать цветки у одного флориста. Скорее всего, он составит букет, чтобы получилась монокомпозиция, которая по отдельному цветку тоже будет выглядеть красиво.

Еще один важный момент — характер педагога. Если это хрупкая и невысокая учительница, то ей может не подойти огромная композиция, которую физически тяжело нести. А мужчине-преподавателю вряд ли подойдет романтичный букет — лучше отдать предпочтение строгим и лаконичным цветам.

Бывает и такое, что учитель не любит «мертвые» цветы — тогда ему можно подарить цветок в горшке.

Подробнее о том, какие букеты уместны на День знаний и как не перессориться с другими родителями, обсуждая общий букет, читайте в материале 360.ru.