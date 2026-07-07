Эксперт по экологии Безруков рассказал, что опасные водоемы можно отличить по мутной воде и обилию водорослей

На берегах некоторых водоемов в Челябинской области стоят таблички с запретом на купание. Эколог подчеркнул, что в таких местах действительно стоит воздержаться от отдыха на воде. Причинами запрета могут быть найденные в воде вредные вещества: биогенные загрязнители, пестициды и бактерии, а также интенсивный рост водорослей с выделением токсинов.

Безруков призвал следить за признаками загрязнения водоемов. Мутная вода, странный запах, пленка на поверхности, обилие водорослей — все это поводы выбрать другое место для отдыха, так как при купании есть риск получить раздражение или аллергию.

Эксперт добавил, что каждый человек может снизить негативное влияние на состояние водоемов. Для этого следует не выбрасывать мусор на берегу, не разводить костры в водоохранной зоне и не мыть автомобили в озере.