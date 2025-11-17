Эксперт по декору Кузьмичева назвала гирлянду типа «роса» самым популярным новогодним украшением

С приближением новогодних праздников многие задумываются о том, как оформить дом в праздничном стиле. Декоративные световые решения, особенно гирлянды, могут добавить уюта в интерьер. О том, как выбрать подходящие варианты и оригинально оформить пространство, поделилась с «Известиями» менеджер по направлению «Декор» компании Arlight Юлия Кузьмичева.

По словам специалиста, одним из самых универсальных вариантов является гирлянда типа «роса». Она похожа на привычную «нить», но провод выполнен из тонкой гибкой проволоки, которая незаметна на елке. Такая гирлянда создает эффект «звездного неба» с легкими огоньками.

«При украшении елки гирляндой "роса" важно распределять светодиоды равномерно и не натягивать проволоку слишком туго, чтобы не повредить ветки. Начинать обмотку лучше с нижних ветвей», — посоветовала Кузьмичева.

Для елки высотой 1,5 метра обычно достаточно 10 метров гирлянды. Для создания настольной композиции можно использовать живые еловые ветки. В этом году актуально оформить их в высокой цилиндрической вазе с шишками, сушеными дольками апельсина и гирляндой типа «роса». На такую композицию будет достаточно одного–двух метров гирлянды.

Что касается освещения окон или стен, эксперт рекомендует использовать гирлянду типа «бахрома». Она состоит из нитей разной длины со светодиодами. Для стандартного окна подойдет «бахрома» размером 2,4 метра на 60 сантиметров, крепить ее лучше на прозрачные крючки с присосками, добавила собеседница.