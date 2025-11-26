Эксперт по безопасности Бойко призвал не оставлять гирлянды включенными без присмотра

С наступлением предновогодних дней россияне начинают активно украшать свои дома гирляндами. Эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко поделился с «Абзацем» ключевыми правилами их безопасного использования.

Он подчеркнул, что важно не оставлять включенными гирлянды без присмотра, в том числе на ночь, и не размещать их на шторах. Эксперт предупредил о рисках использования переходников, указав на их ненадежность в передаче электроэнергии.

«Обязательно нужно смотреть, насколько качественно выполнен продукт. У каждого изделия должны быть паспорт и сертификат о том, что этот продукт выпущен, допустим, на заводе изготовителей и не кустарным способом», — отметил Бойко.

Специалист добавил, что при обнаружении повреждений провода гирлянды не стоит его ремонтировать, лучше заменить. Экономия на электрике недопустима, и важно обучать детей основам электробезопасности.