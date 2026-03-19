Эксперт «Озон Фармацевтика» Милованова предупредила, что антигистаминные средства могут быть опасны для водителей

Директор по маркетингу «Озон Фармацевтика» Валентина Милованова сообщила «Газете.Ru» , что многие лекарства могут влиять на способность управлять автомобилем. В частности, это касается антигистаминных средств, седативных лекарств, опиоидных анальгетиков, антипсихотиков, миорелаксантов, препаратов для лечения болезни Паркинсона, некоторых антидепрессантов и гипотензивных средств.

Эксперт отметила, что универсального перечня таких препаратов не существует. Однако в инструкциях к лекарствам в разделах «Противопоказания» или «Побочные эффекты» может быть указано, влияют ли они на способность управлять транспортными средствами, написал сайт «Известия».

Если в инструкции написано, что препарат может вызывать сонливость, снижение концентрации внимания или другие состояния, потенциально опасные при управлении автомобилем, то от вождения лучше воздержаться. Препараты, вызывающие такие побочные эффекты, могут замедлять реакцию на внешние раздражители, ухудшать концентрацию и скорость принятия решений, провоцировать сонливость или кратковременные потери сознания.

«Безопасность на дороге зависит не только от соблюдения правил, но и от состояния водителя. Не стоит рисковать своей и чужой жизнью, управляя транспортным средством в состоянии, когда реакция и внимание снижены из-за приема лекарств», — заключила Милованова.