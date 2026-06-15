Эксперт объяснил, можно ли покупать слитки золота на маркетплейсах

Приобретать золото с точки зрения цены и правовой защиты лучше у фирм, специализирующихся именно на этом активе, поскольку работа с драгоценным металлом предполагает высокую степень ответственности. Об этом заявил глава учрежденной Минфином компании «Росвексель» Осман Кабалоев в беседе с РИА «Новости» .

«С точки зрения как цены, так и гарантий, юридической защиты, все-таки я бы смотрел на те компании, которые специализируются на этом базовом активе», — ответил он на вопрос, насколько рискованно покупать золото на маркетплейсах.

Кабалоев подчеркнул, что золото обладает своими особенностями. Работа с ним предполагает повышенную степень ответственности, в первую очередь перед покупателем.

Также Кабалоев в интервью агентству заявил, что самые востребованные слитки золота у россиян весят 10 и 100 граммов. При этом иногда покупают и однограммовые слитки.