Эксперт «НЕФРО-ЛИГИ» Горецкая рассказала, что пациенты с диабетом боятся не получить нужных лекарств

Пациенты с сахарным диабетом второго типа испытывают страх стать обузой для своей семьи и не получить необходимую лекарственную терапию. Об этом рассказала председатель правления МООНП «НЕФРО-ЛИГА» Галина Горецкая в пресс-центре «Известий» .

По ее словам, когда больных спросили, чего они больше всего опасаются в связи с диагнозом, вторым по значимости после страха стать зависимым от близких оказался страх не получить нужные препараты.

Кроме того, люди опасаются необходимости диализа и сокращения продолжительности жизни из-за прогрессирования болезни. Среди основных препятствий для эффективного лечения Горецкая также выделила высокую финансовую нагрузку.