Эксперт NC Logistic Власов выразил уверенность, что искусственный интеллект не заменит людей в логистике

Технологии искусственного интеллекта активно используются в логистике для обработки данных, прогнозирования отгрузок и оптимизации маршрутов. Однако, по мнению управляющего директора логистического оператора NC Logistic Гарольда Власова, эти технологии не заменят людей и не снимут остроту нехватки кадров в отрасли. Об этом написали «Известия» .

Власов подчеркнул, что ИИ работает только в связке с человеком, который запускает и контролирует все процессы.

«Ключевая особенность таких решений заключается в том, что они работают только в связке с человеком, который запускает и контролирует все процессы, несет ответственность за результат», — пояснил эксперт.

Даже самые продвинутые системы нуждаются в настройке, контроле и корректной интерпретации результатов, что требует участия квалифицированных кадров. Логистика ежедневно сталкивается с нестандартными ситуациями — изменением запросов клиентов, форс-мажором, человеческим фактором, — где необходимо живое участие специалистов.

В ближайшие годы дефицит персонала в логистике вряд ли исчезнет из-за роста электронной коммерции и усложнения логистических цепочек. Это повышает спрос как на линейных сотрудников, так и на специалистов с цифровыми компетенциями.