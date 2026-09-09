Эксперт назвала причины «отмены» брендов в России

PR-эксперт Асадова: культура отмены в России работает иначе, чем на Западе

В России культура отмены отличается от западной в первую очередь причинами, по которым тому или иному бренду могут объявить бойкот. На это в беседе с 360.ru указала эксперт по коммуникациям, репутации и системному пиару, основатель агентства стратегических коммуникаций CREDUM Гаянэ Асадова.

«Если там бренды отменяют за идеологию и политические взгляды, то у нас речь идет о реакции на конкретные ошибки: неуместный контент, хамство клиентам, нарушение базовых человеческих норм», — подчеркнула она.

Попытку «отмены» любого бренда эксперт назвала не атакой, а симптомом: у бойкота всегда есть определенная причина.

«Кто-то перешел черту в контенте, нагрубил клиенту, уволил сотрудника в день похорон близкого человека», — перечислила Асадова, посоветовав в таком случае придерживаться простой и честной стратегии — признать ошибку и исправить ситуацию.

Подробнее о культуре отмены, как защитить бизнес и том, почему в соцсетях с энтузиазмом устраивают охоту на ведьм, — в нашей статье.