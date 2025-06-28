Эксперт назвал возможные причины внезапной перезагрузки смартфонов

Неожиданные перезагрузки смартфона могут быть связаны с проблемами в программном обеспечении или ошибками в операционной системе. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

«Наиболее распространенная причина — это проблемы с программным обеспечением. Иногда сбои могут возникать из-за ошибок в операционной системе или из-за установленных приложений, которые конфликтуют между собой. Также не стоит забывать, что обновления системы могут иногда завершаться с ошибками, что тоже может привести к перезагрузкам», — сообщила она.

По ее словам, в подобных ситуациях стоит сначала обновить ПО. Если это не помогает, можно попробовать сбросить устройство до заводских настроек. Также Голицына порекомендовала включить безопасный режим — в нем работают только основные функции смартфона без сторонних приложений.

Эксперт подчеркнул, что со временем аккумулятор теряет емкость, и при высокой нагрузке телефону может не хватать энергии, из-за чего он зависает или перезагружается.

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