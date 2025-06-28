В России предложили создать реестр иностранных телефонных мошенников

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с идеей создать реестр телефонных мошенников, работающих из-за границы. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Предлагаю создать публичный реестр юридических и физических лиц, занимающихся телефонным мошенничеством из-за рубежа. Он должен иметь удобный интерфейс для автоматизированного взаимодействия с финансовыми, телекоммуникационными и IT-компаниями для выявления и включения в реестр новых мошенников», — заявил Миронов.

Проблема телефонного и интернет-мошенничества обострилась, отметил депутат. Ежедневно в стране фиксируются сотни тысяч мошеннических звонков. Люди должны быть осведомлены о тех, кто обманным путем и с помощью психологических манипуляций заставляет их расставаться с деньгами и переводить их на сомнительные счета.

В прошлом году в России зафиксировали более 700 тысяч случаев мошенничества, что на 14% больше, чем в 2023-м, сообщил лидер СРЗП. Банки отмечают трехкратный рост жалоб на мошенничество. Общий ущерб от хищений достиг почти 200 миллиардов рублей. В первом квартале этого года службы безопасности банков предотвратили 171 тысячу попыток атак на общую сумму около 13,5 триллиона рублей.

«Многие преступные группировки находятся за пределами нашей страны, и правоохранительным органам удается пресекать их деятельность. <… > Особую активность проявляют мошенники с Украины, и действуют они при поддержке иностранных спецслужб», — указал руководитель парламентской фракции.

Ранее на украинских сайтах по поиску работы появились вакансии для мошенников. Компании ищут сотрудников в кол-центры. При этом условия отличаются от стандартных требований для вакансий. В частности, одним из необходимых навыков является свободное владение русским языком.