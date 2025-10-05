Эксперт назвал слабые места двухфакторной аутентификации

Двухфакторная аутентификация помогает защитить аккаунты от взлома, однако даже она не всегда гарантирует полную безопасность. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий эксперт по сетевым угрозам и web-разработчик компании «Код безопасности» Константин Горбунов.

«Настройка двухфакторной аутентификации значительно снижает риск взлома аккаунтов, однако в ряде случаев даже эта мера защиты может оказаться неэффективной. Первая и самая распространенная ошибка пользователей — использование одинаковых паролей для разных сервисов», — сказал Горбунов.

По словам специалиста, уязвимость может возникнуть, если для входа в разные сервисы используется один и тот же пароль. Горбунов добавил, что двухфакторная аутентификация может быть неэффективна при фишинговых атаках и социальной инженерии, когда мошенники выманивают коды или перехватывают их.

Опасность также представляют вирусы, которые получают доступ к СМС, уведомлениям и даже записи экрана, а также уязвимости самих сервисов.

