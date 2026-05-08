Эксперт направления Т1 ИИ Сеземина рассказала, как пройти собеседование, которое оценивает нейросеть

В России все больше компаний используют искусственный интеллект для первичного отбора кандидатов, а 14% работодателей уже проводят видеоинтервью с ИИ-ассистентами. Это значит, что соискателю важно готовиться не только к разговору с живым рекрутером, но и к собеседованию, которое анализирует алгоритм, написал сайт newsnn.ru .

По словам эксперта направления Т1 ИИ (ИТ-холдинга Т1) Татьяны Сеземиной ключ к успеху на таком интервью — структурность, последовательность и отсутствие противоречий в ответах. ИИ способен анализировать не только содержание отдельных фраз, но и весь ход беседы: какие компетенции кандидат подтверждает примерами, насколько логично описывает свой опыт и не расходятся ли его слова в разных частях интервью.

Эксперт советует заранее подготовить несколько конкретных рабочих кейсов. Вместо общих формулировок вроде «я занимался продажами» лучше привести точные данные: «вел B2B-клиентов в сегменте малого бизнеса, работал с CRM, за квартал увеличил повторные продажи на 15%». Такой подход понятен и человеку, и системе.

Перед интервью стоит сопоставить свои ответы с требованиями вакансии. Если в описании указаны конкретные задачи, навыки или инструменты, лучше продумать, как они соотносятся с вашим опытом, и назвать их прямо во время разговора.