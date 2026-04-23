Эксперт Mobile Research Group Муртазин исключил вероятность изменений в Apple после ухода Тима Кука

Apple сохранит текущий курс после ухода Тима Кука с поста главы компании. Он останется в совете директоров, что гарантирует сохранение существующих договоренностей. Таким нением поделился ведущий эксперт компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» .

«Не думаю, что в ближайшие два года мы увидим какие-то серьезные изменения, то есть внешне все будет оставаться ровно таким же», — отметил эксперт.

Джон Тернус, новый глава Apple, должен будет улучшить систему искусственного интеллекта корпорации. Эльдар Муртазин считает, что Тернус — неплохой инженер и понимает, как развивается рынок. Поэтому его влияние на компанию будет значительным. Однако перед ним встанет задача переработки Apple Intelligence, так как алгоритмы искусственного интеллекта у Apple на данный момент являются одними из самых слабых на рынке.