Эксперт МИФИ Якубович заявил, что с внедрением ИИ IT-специалисты окажутся под угрозой увольнения

Ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Яков Якубович заявил, что внедрение искусственного интеллекта приведет к сокращению рабочих мест в ряде сфер. В беседе с KP.RU специалист отметил, что охлаждение экономики и снижение потребности в рабочей силе — основные причины грядущих изменений.

Работодатели осознают, что в ближайшее время дополнительные сотрудники им не понадобятся, и начинают задумываться об оптимизации численности персонала, нанятого в предыдущий период.

Якубович подчеркнул, что представители некоторых профессий могут столкнуться с сокращениями из-за замещения работы искусственным интеллектом.

«Разумеется, ожидается снижение зарплат (а возможно, и увольнения) и в тех профессиях, где наблюдается „пузырь“. Те же курьеры и айтишники, в особенности джуны (обладающие низкой квалификацией), с работой которых в некоторых случаях уже справляется искусственный интеллект», — заявил эксперт.

Кроме того, в зоне риска оказались финансовая сфера, а также розница и общепит, страдающие от падения покупательской способности и роста онлайн-торговли. Трудности ожидаются и в металлургии, химии, а также перерабатывающих производствах.