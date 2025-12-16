Эксперт «Мегамаркета» Прокофьев посоветовал владельцам питомцев заменить мишуру на бумажный аналог

Приближаются праздники, и многие уже задумываются об украшении дома. Однако важно помнить, что мишура и дождик могут представлять опасность для домашних животных. Об этом рассказал директор направления «DIY, товары для дома и автотовары» «Мегамаркета» Илья Прокофьев в беседе с RT .

Специалист предложил использовать бумажные или тканевые аналоги украшений. Они не менее эффектно смотрятся на елке и при этом безопаснее для питомцев.

«Стеклянные игрушки можно заменить на пластиковые, акриловые или тканевые варианты — они прочнее и менее травмоопасны», — добавил эксперт.

Если питомец проявляет интерес к елке, пояснил Прокофьев, то необходимо укрепить дерево утяжелителями или прикрепить к стене. Цитрусовые корки у основания хвойного помогут деликатно отгонять животных от нижних веток.