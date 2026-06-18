Эксперт МЧС Боярова рекомендовала привлечь как можно больше людей при спасении тонущего человека
Заместитель начальника отдела по обеспечению безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Москве Людмила Боярова рассказала в эфире радиостанции Sputnik, как действовать, если заметил тонущего человека.
По ее словам, в первую очередь не стоит поддаваться панике. Необходимо привлечь к ситуации внимание других людей: чем больше человек будут помогать, тем лучше.
«Кто-то подплывет к утопающему, другие побегут за профессиональными спасателями, третьи — за лодкой. Крикните утопающему, что сейчас ему помогут, что помощь уже спешит», — объяснила эксперт.
Если человек тонет недалеко от берега, можно кинуть ему спасательный круг, надувной матрас или жилет.