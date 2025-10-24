Эксперт Лукацкий предупредил об опасности бесцельного увлечения искусственным интеллектом

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал о рисках чрезмерного увлечения технологиями искусственного интеллекта (ИИ). В интервью aif.ru он подчеркнул, что любой инструмент безопасен при правильном применении, а вот погружение в ИИ без четкого понимания цели может быть опасно.
Специалист отметил, что разумное применение технологий снижает любые потенциальные риски. Для достижения максимальной пользы важно заранее определить цели и осознавать возможные ограничения., привел слова эксперта сайт «Известия».
Лукацкий уточнил, что подобные принципы применимы ко многим сферам нашей жизни, будь то игры или просмотр ТВ, подчёркивая необходимость осмысленности действий.
