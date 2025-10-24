Эксперт Лукацкий предупредил об опасности бесцельного увлечения искусственным интеллектом

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал о рисках чрезмерного увлечения технологиями искусственного интеллекта (ИИ). В интервью aif.ru он подчеркнул, что любой инструмент безопасен при правильном применении, а вот погружение в ИИ без четкого понимания цели может быть опасно.