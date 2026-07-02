Эксперт Level Group Исакова рассказала, что отпуск вне утвержденного графика возможен только по согласию сторон

Эксперт Level Group Юлия Исакова в беседе с RT рассказала, что российское трудовое законодательство позволяет присоединить неиспользованные дни отдыха за прошлые годы к текущему отпуску, но только при условии договоренности с работодателем.

По словам эксперта, отпуск вне утвержденного графика возможен исключительно по взаимному согласию. Если в актуальном графике нет записи о переносе, сотрудник обязан подать заявление директору, написал телеканал «Саратов 24».

Исакова также напомнила, что одна из частей разделенного отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней подряд.

Российское законодательство обязывает руководителей учитывать просьбы отдельных категорий работников независимо от графика. Это касается женщин перед уходом в декрет или после него, родителей детей-инвалидов, многодетных родителей, почетных доноров и других групп. Всем им работодатель не имеет права отказывать в предоставлении накопленных дней отдыха в удобное для льготника время.