Эксперт LEGENDA Hotels Злобина предупредила о подорожании отелей в майские праздники

В период майских праздников цены на проживание в отелях увеличиваются в среднем на 14–21% по сравнению с межсезоньем. Об этом рассказала коммерческий директор LEGENDA Hotels Марина Злобина в беседе с Life.ru .

По ее словам, наиболее заметное повышение стоимости размещения фиксируется в пригородах крупных городов, например в Подмосковье — до 8%. В популярных туристических и культурных центрах, таких как Казань, цены могут вырасти до 9%.

Злобина посоветовала обратить внимание на гостиницы вне туристических центров — разница в цене может быть существенной, а транспортная доступность остается комфортной. Четырехзвездочные бизнес-отели в крупных городах, особенно в Москве, могут испытывать отток гостей и предлагать размещение дешевле — до 13–15%.