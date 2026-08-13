Эксперт LANSOFT Пилипенко отметил, что при сокращении ИТ-бюджетов необходимо приоритизировать проекты

Российские промышленные предприятия и компании ТЭК активно внедряют новые технологии, но часто допускают ошибки. Заместитель генерального директора LANSOFT Дмитрий Пилипенко рассказал «Известиям» о самых распространенных просчетах и о том, как их избежать.

Одна из основных проблем — игнорирование ограничений модных технологий. Например, микросервисная архитектура имеет свои недостатки при применении в ERP-системах, что усложняет управление интеграциями. Также снизился интерес к low-code из-за неправильного применения в отрыве от архитектуры.

Еще одна ошибка — внедрение решений на основе искусственного интеллекта без достаточного объема структурированных данных. Промышленные предприятия часто сталкиваются с тем, что необходимые параметры не измеряются или данные недостаточно очищены и структурированы.

Пилипенко подчеркнул, что регуляторные требования по импортозамещению должны рассматриваться не как обуза, а как возможность перехода на современные технологии. Важно обеспечить непрерывность бизнеса и отказаться от устаревших решений.

Также эксперт отметил, что при сокращении ИТ-бюджетов необходимо приоритизировать проекты, а не пытаться реализовать все запланированные задачи с перегрузкой ресурсов. Критически значимые и стратегически важные проекты должны иметь высший приоритет.

Кроме того, Пилипенко подчеркнул, что ИИ-агенты не заменяют ИТ-персонал, а увеличивают потребность в квалифицированных специалистах. Бизнесу следует развивать внутреннюю экспертизу и удерживать ключевых специалистов.