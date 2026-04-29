Эксперт Красильников заявил, что аномальная весна может привести к сокращению урожая яровых и плодовых в России

В России сроки посева яровых культур, таких как ячмень, горох и пшеница, могут сдвинуться до трех недель из-за неблагоприятных погодных условий. Аграрии обеспокоены затяжной холодной весной, которая может привести к сокращению урожая. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников рассказал ОТР , что обычно картофель сажают на майских праздниках, но в этом сезоне так поступать не рекомендуется.

Оптимальная температура почвы должна быть не ниже +8 градусов. Тем не менее в Брянске и некоторых южных регионах уже сажают ранние сорта картофеля — засеяно около 10% площадей.

Риски для урожая связаны не только с осадками, но и с тем, что резко наступившее тепло может пересушить почву. Это неблагоприятно скажется на культурах позднего сева, например, на сое и гречке. Об этом заявил глава Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) в Тульской области Евгений Подшебякин.

Несмотря на сложности, Минсельхоз не ожидает серьезных проблем с урожаем. Агроном Михаил Воробьев отметил, что иногда ранняя весна может быть даже хуже, чем поздняя, так как есть риск заморозков или засухи. Однако сейчас ситуация не такая, и аграрии еще могут успеть посадить ранние яровые, догнав сроки.