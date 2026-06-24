Эксперт компании TROUVER Джин Иши назвал балкон без сетки большим риском для котенка

Появление в доме маленького питомца — радостное, но волнительное событие. Квартира, безопасная для человека, может представлять множество угроз для неокрепшего животного. Life.ru узнал у эксперта компании TROUVER по уходу за питомцами Джин Иши о том, как сделать дом безопасным для нового члена семьи.

Прежде всего, необходимо провести общий осмотр квартиры. Балкон без сетки — риск для котенка, особенно в первые недели. Нужно обратить внимание на щели между мебелью и стеной, так как маленькие животные любят забираться в укромные места и могут там задохнуться или травмироваться.

Особое внимание следует уделить проводам и мелким предметам. Провода лучше убрать в кабель-каналы или защитную гофру, а пол освободить от резинок, иголок, ниток и прочего мусора. Нити представляют особую опасность: кишечная непроходимость из-за проглоченных ниток — одна из самых частых причин экстренных операций у котят.

Комнатные растения также могут быть опасны. Некоторые из них токсичны, и контакт с ними может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Например, лилии могут вызвать острую почечную недостаточность у котят. Другие растения, такие как потос, монстера, диффенбахия, спатифиллум и филодендрон, содержат нерастворимые кристаллы оксалата кальция, которые вызывают боль, отек слизистых и рвоту.

«Если у вас есть комнатная зелень, советую проверить ее в специальных списках. Например, в большой базе растений ASPCA или на сайтах ветеринарных клиник», — говорит эксперт.

Регулярная уборка снижает концентрацию аллергенов и уменьшает риск проглатывания шерсти с пола. Роботы-пылесосы подходят для ежедневного ухода, а беспроводной пылесос удобен для точечной уборки.