Эксперт Клименко: увеличение стоимости фейков поможет в борьбе с их созданием

Создание фейковых изображений, видео и аудиозаписей при помощи нейросетей мало чем отличается от кражи чужой личности. Такое мнение высказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам эксперта, полностью остановить такое применение технологий невозможно, однако ущерб можно уменьшить, сделав производство контента дорогим и снизив анонимность в сети.

Клименко спрогнозировал, что лидеры рынка ИИ сами выработают стандарты для индексации сгенерированных материалов. Увеличение затрат на создание высококачественных подделок поможет защититься от злоупотреблений, сохранив рабочие места для людей в творческих профессиях.