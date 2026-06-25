Эксперт КИВИ Юдин рассказал, что изменения в настройках компьютера могут указывать на взлом

Заместитель генерального директора по информационной безопасности в АО «КИВИ» Алексей Юдин назвал признаки возможного взлома компьютера. Он поделился этой информацией с изданием «Газета.Ru» .

Специалист отметил, что тревожными сигналами могут служить изменения в настройках компьютера, которые пользователь не производил. Например, это могут быть неизвестные расширения в браузере, смена стартовой страницы или появление новых учетных записей и программ. Такие инструменты злоумышленники часто используют для кражи паролей и cookie-файлов, написал «Ридус».

Также стоит насторожиться, если возникают уведомления о входах с незнакомых устройств, попытках сброса паролей или неподтвержденных операциях. Это может быть связано с активностью в тех сервисах, которыми пользователь лично не пользовался.

К особым угрозам эксперт отнес программы удаленного доступа и шпионское ПО. Они позволяют злоумышленникам тайно мониторить действия жертвы, перехватывать вводимые данные, похищать документы и даже активировать веб-камеру или микрофон. Полученная таким образом информация может стать инструментом шантажа или применяться в социальной инженерии.