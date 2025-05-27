Эксперт Яндекс Рекламы Чуранов заявил, что опытный маркетолог только выигрывает от использования ИИ

Несмотря на активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в маркетинг, полностью заменить специалиста нейросети пока не могут. «ФедералПресс» выяснил у лектора Общества «Знание», эксперта Яндекс Рекламы Евгения Чуранова, в каких случаях нейросети полезны, а в каких могут нанести вред.

Собеседник подчеркнул, что полностью отказаться от участия человека в маркетинге на данный момент невозможно. Нейросети могут быстро создавать тексты, адаптировать уникальные торговые предложения, подбирать изображения и генерировать баннеры. Это позволяет сократить бюджеты. Однако без контроля со стороны маркетолога контент становится шаблонным и теряет свою индивидуальность.

Чуранов отметил, что ИИ не понимает рыночную специфику, не ориентируется в мотивации потребителей и не может самостоятельно учитывать нюансы аудитории. При этом нейросети могут значительно усилить работу специалиста, если тот хорошо понимает потребности клиента.

Также широко используется генерация изображений. Современные нейросети позволяют за минуту создать визуал с окном на фоне любого города, например, Ярославля или Смоленска. Раньше на это уходили дни дизайнерской работы.

По мнению эксперта, основная угроза от ИИ исходит не для профессионалов, а для начинающих специалистов, не обладающих системным подходом и практическими навыками. Выпускник краткого онлайн-курса без реального опыта может быть заменен алгоритмами. Напротив, опытный маркетолог только выигрывает от использования технологий.

Таким образом, искусственный интеллект в маркетинге — это эффективный инструмент, а не альтернатива человеку. Будущее за симбиозом: рутинные задачи решает машина, а стратегию определяет эксперт, заключил Чуранов.