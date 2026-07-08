Эксперт Якубович призвал использовать концепцию усовершенствований «малыми шагами», чтобы достичь устойчивого результата

Истории о резких переменах в жизни вдохновляют многих: похудение на 20 килограммов за месяц, заработок миллиона с нуля за год или отказ от курения раз и навсегда. Однако зачастую за такими «квантовыми скачками» следует возвращение к старым привычкам и разочарование в себе. Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии RuNews24.ru .

В бережливом производстве существуют два подхода к изменениям: реинжиниринг — радикальное единовременное изменение процессов, и кайдзен — концепция постоянных усовершенствований «малыми шагами». Якубович считает, что в жизни следует применять второй подход.

Постепенные изменения помогают избежать изнурения и срыва. Вместо жесткой диеты и интенсивных тренировок можно выбрать снижение потребления калорий на 200 в день и получасовые прогулки. Такой подход превращает работу над собой в комфортное движение вперед.

Психологи утверждают, что для мозга частота достижения успеха важнее его величины. Хвалить себя за каждый маленький шаг — значит получать удовольствие от движения к цели.

Эксперт подчеркивает, что путь постепенного совершенствования не дает мгновенной эйфории, но позволяет достичь устойчивого результата и остаться на высоте, а не скатиться обратно.