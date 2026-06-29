Эксперт Института Пушкина Лебедева посоветовала развивать у детей интерес к чтению

Заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина Мария Лебедева в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказалась о важности чтения для детей. Она подчеркнула, что грамотно подобранная литература помогает детям лучше писать и справляться с тестами в школе.

Лебедева считает, что чтение развивает «интуитивное» написание слов. Это связано с понятием «объем текста, увиденного глазами». Она отметила, что детям нужно предлагать литературу, соответствующую их возрасту и интересам. Важно, чтобы чтение стало увлекательным занятием и привычкой, которую будет сложно заменить другими способами досуга.