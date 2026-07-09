Эксперт индустрии красоты Садыкова отнесла микрофренч к трендам свадебного маникюра

Безупречный маникюр для невесты имеет большое значение, ведь руки оказываются в центре внимания во время свадьбы. Президент Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Ляля Садыкова рассказала Ura.ru о трендах 2026 года.

По словам эксперта, сложные молочные тона, подобранные в тон кожи, создают мягкий фильтр, который скрывает мелкие несовершенства и придает ногтям безупречный фарфоровый вид. Второе направление — теплые «закатные» оттенки - от нежного персика до насыщенного коралла.

Что касается декора, то в этом сезоне на пике популярности минимализм. Микрофренч с едва заметной линией улыбки, лаконичные геометрические узоры и одиночные точки — все это в тренде. Главным хитом сезона стал маникюр с художественным акцентом лишь на паре ногтей.