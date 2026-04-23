Эксперт Храпунова рассказала о риске попасть на удочку мошенников при планировании отдыха перед майскими праздниками

Перед майскими праздниками мошенники активизировались в туристической сфере, предупредила эксперт Алла Храпунова в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» . Аферисты активно продают поддельные туры в известные отели и популярные страны.

Они создают сайты-клоны, которые очень похожи на официальные страницы гостиниц. Люди заходят на такие ресурсы, бронируют отдых и переводят деньги, но средства уходят мошенникам.

Храпунова рекомендовала всегда тщательно проверять, кому именно перечисляются деньги. По ее словам, ни в коем случае это не должны быть физические лица. Но есть сложность: название отеля часто отличается от юридического лица, которому он принадлежит. Эксперт напомнила, что в поисковой системе «Яндекс» официальные страницы отелей помечаются синей галочкой справа от поисковой строки.

Еще одна распространенная ловушка — бронирование туров через Telegram-каналы и непроверенных «туристических помощников» или агентов.

«Стоит бронировать отдых и туры только через проверенные компании или через тех агентов, через кого вы уже работали», — предупредила Храпунова.

Она также рекомендовала учитывать реальные рыночные цены и не доверять предложениям горящих туров со сверхнизкой ценой, так как они практически всегда являются уловкой мошенников.