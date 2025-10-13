Эксперт Х5 Матвеева посоветовала уже в октябре начинать покупку консервов к предстоящим праздникам

Рациональное питание важно для здоровья и экономии бюджета. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева поделилась с Life.ru осенними лайфхаками для шопинга.

Как отметила эксперт, осень — время поздних урожаев. Корнеплоды, такие как картофель, батат и свекла, а также ягоды и фрукты, например, виноград, клюква, брусника, груши и яблоки, можно найти по акциям и скидкам.

«Из-за большого объема предложения сезонных продуктов их часто можно встретить на прилавках по акции и со скидками. При этом вы будете уверены в свежести плодов», — подчеркнула собеседница.

Замороженные фрукты и ягоды могут разнообразить рацион зимой. Их можно использовать для смузи, фруктового льда или просто разморозить.

Матвеева добавила, что с приходом холодов аппетит увеличивается. Важно пересмотреть рацион и добавить продукты с долгими углеводами, чтобы избежать вредных перекусов.

Уже в октябре стоит задуматься о предстоящих праздниках и начать покупки. Консервированные и маринованные продукты долго хранятся и не теряют вкусовые качества.

Финансовый консультант посоветовала обращать внимание на оптовые предложения и товары собственных торговых марок, а также использовать программы лояльности и кешбэк-сервисы.