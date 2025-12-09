Эксперт «Х5 Клуб» Самойлова посоветовала купить пищевые контейнеры для хранения салатов после новогоднего застолья

Чтобы новогодний вечер прошел без лишних хлопот, важно не только тщательно продумать меню, но и подготовить сопутствующие товары. Как сообщила эксперт программы лояльности «Х5 Клуб» Арина Самойлова в интервью «Известиям» , такие мелочи часто определяют уровень комфорта и позволяют хозяевам насладиться торжеством.

Эксперт рекомендовала обратить внимание на одноразовую посуду из плотного картона или биоразлагаемых материалов. Она избавляет от необходимости мыть много посуды после ухода гостей и минимизирует риск повреждения хрупких предметов во время праздника, написала «Газета.Ru».

Самойлова также отметила важность бумажных и влажных салфеток, которые удобны для быстрой смены блюд и удаления жирных пятен с мебели. Кроме того, она посоветовала заранее приобрести набор пищевых контейнеров разного размера для хранения салатов, остатков угощений и удобной упаковки гостинцев для друзей.

Среди базовых расходных материалов эксперт выделила пищевую пленку, фольгу и пергамент. Эти предметы помогают сохранить свежесть закусок, донести горячие блюда до стола и упростить процесс готовки в духовке.

Для защиты праздничного стола Самойлова рекомендовала использовать практичную скатерть из плотного полиэтилена или ламинированной бумаги, которая легко очищается от пятен. Также важно заранее проверить наличие запасных батареек для гирлянд, зажигалок и свечей.

Не стоит забывать и о мусорных пакетах разных объемов и цветов. Их предварительная сортировка по типу отходов значительно ускорит уборку после праздничной ночи, заключила собеседница.