Эксперт фонда «Дети наши» Строганова указала на проблему отношения учителей к детям из приемных семей

Директор по развитию в фонде «Дети наши» Светлана Строганова заявила в беседе с «Известиями» , что у учителей нет понимания, как взаимодействовать с детьми с опытом сиротства. Она подчеркнула, что педагогам необходимо повышать осведомленность в этой области.

По словам эксперта, проблема с негативным отношением к детям-сиротам в целом существует в обществе, а не только в школе. Строганова привела пример, когда учительница теряет кошелек и звонит маме приемного ребенка, предполагая, что виноват именно он.

Общеобразовательная система, как отметила специалист, не рассчитана на индивидуальную работу с такими детьми. Учителя часто принимают защитные стратегии поведения детей с психологической травмой за плохое поведение или неуважение к педагогу.

Строганова также рассказала о случае, когда учителя предложили отдать ее младшего приемного сына в детский дом «на время, пока не поумнеет». Она считает, что некоторые педагоги не осознают, что детский дом не способствует развитию ума, спокойствия и устойчивости у детей.