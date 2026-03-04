Эксперт Flowwow Добровольский рассказал, почему россиянки не в восторге от 8 Марта на работе

Для многих россиянок Международный женский день в рабочем коллективе оборачивается скорее источником неловкости, чем праздником. Шаблонные поздравления и бездушные подарки могут испортить настроение. Руководитель направления корпоративных клиентов маркетплейса Flowwow Иван Добровольский рассказал Life.ru о том, что именно вызывает недовольство у сотрудниц.

Подарки, связанные с работой, часто не радуют.

«Предметы для работы — это всевозможная канцелярия. Даже если она премиальная и красивая, ощущения праздника не возникает», — пояснил эксперт. Косметика и одежда также считаются рискованными вариантами, так как не всегда соответствуют вкусам получателя.

Корпоративные застолья вместо денежной премии тоже вызывают раздражение. По данным компании, только 8% сотрудниц получают материальный подарок к 8 Марта, хотя 40% опрошенных предпочли бы именно такой вариант.

Еще одна проблема — формальные поздравления и неуместные тосты. Не все руководители подходят к празднику с фантазией, однако ситуация постепенно меняется. Некоторые работодатели проводят опросы, чтобы узнать предпочтения коллектива, и предлагают альтернативные форматы празднования, например, командные выезды или ранний уход с работы.