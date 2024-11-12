Эксперт по этикету Богачева назвала фарфор лидером универсальных подарков

Фарфор и красочные альбомы по интересам возглавляют рейтинг универсальных подарков на все времена. Об этом рассказала эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Она добавила, что ценным подарком для человека, увлекающегося музыкой, станет виниловая пластинка. Дорогая канцелярия также является актуальным и универсальным вариантом, приводит слова специалиста RT.
Если в компании есть женщины, подарок следует дополнить цветами. Выбирать вещь нужно исходя из бюджета, однако слишком дорогой сюрприз считается дурным тоном, резюмировала Богачева.
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