Эксперт по этикету Богачева назвала фарфор лидером универсальных подарков

Фарфор и красочные альбомы по интересам возглавляют рейтинг универсальных подарков на все времена. Об этом рассказала эксперт по деловому протоколу Екатерина Богачева в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

Она добавила, что ценным подарком для человека, увлекающегося музыкой, станет виниловая пластинка. Дорогая канцелярия также является актуальным и универсальным вариантом, приводит слова специалиста RT.

Если в компании есть женщины, подарок следует дополнить цветами. Выбирать вещь нужно исходя из бюджета, однако слишком дорогой сюрприз считается дурным тоном, резюмировала Богачева.